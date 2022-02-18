У Держдепі відреагували на вигнання з РФ заступника посла

У США прокоментували ситуацію з вигнанням заступника посла Барта Гормана з посольства в Росії. Як відомо, російська влада вислала американського дипломата після заяв Байдена про можливе вторгнення РФ в Україну, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

У Держдепартаменту США зазначають, що розглядають такі дії Росії, як крок до ескалації, повідомляє CBS News..

"Дії Росії проти (Гормана, - ред) не були спровоковані, і ми розглядаємо це як крок ескалації і обмірковуємо нашу відповідь" , - йдеться в заяві представника Держдепартаменту.

Там також зазначили, що висилка дипломатів без причини може вплинути на зв'язок між урядами двох країн.

"Ми закликаємо Росію припинити безпідставну висилку американських дипломатів і співробітників і продуктивно працювати над відновленням наших місій. Зараз як ніколи важливо, щоб в наших країнах був необхідний дипломатичний персонал для полегшення зв'язку між нашими урядами" , - йдеться в заяві.

Відомо, що у Гормана була діюча віза, і він перебував у країні менше трьох років.

Раніше Росія відіслала дипломата США з посольства в Москві. Він був важливим співробітником дипмісії після посла Джона Саллівана.