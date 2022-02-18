Картина в Україні залишається дуже похмурою - Джонсон

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напруженість, що зберігається у відносинах між Росією та Україною, "як і раніше залишається дуже похмурою", повідомляє Дзеркало тижня.

Про це глава британського Кабінету написав у своєму Twitter, перед поїздкою на Мюнхенську конференцію з безпеки.

"Картина в Україні залишається дуже похмурою. Цими вихідними я поїду на Мюнхенську конференцію з безпеки для спілкування з партнерами. Захід єдиний: деескалація та діалог — єдиний шлях уперед" , — написав Джонсон.

The picture in Ukraine continues to be very grim.



This weekend I will travel to the @MunSecConf for discussions with partners.



The West is united: De-escalation and dialogue is the only way forward. pic.twitter.com/2Am1R8pqMD — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 17, 2022

Заяви Джонсона стали продовженням риторики американських союзників. Так, Держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Радбезу ООН заявив, що Росія планує атакувати столицю України в найближчі кілька днів.

За оцінками західних розвідок, президент Росії Владімір Путін у будь-який момент може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, хоча США стверджують, що не володіють інформацією, чи Путін остаточно вирішив атакувати Україну.

Спікер Пентагону Джон Кірбі вперше заявив, що США готують пакет військової допомоги Україні, де буде не лише оборонна, а й наступальна зброя.