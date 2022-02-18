Курс валют НБУ на 18 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 18 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 17 февраля, вырос до уровня 28.30 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 27 коп до 32.20 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 17 февраля 2022 года.

Фунт стерлингов подорожал на 49 коп до 38.56 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 30.74 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 7.15 за 1 польский злотый.