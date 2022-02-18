Вчені розповіли, як запобігти виникненню сивого волосся

Зазвичай посивіння волосся є ознакою старіння. Однак вченим вдалося з'ясувати, що впливає на передчасну сивину та як запобігти цьому процесу, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Чому з'являється сиве волосся

За словами фахівців, основною причиною виникнення сивини є стрес, який прискорює процеси старіння. Зокрема, колір волосся можна відновити, якщо усунути переживання.

До того старіння людини не є лінійним, фіксованим біологічним процесом, але може бути частково зупинене.

Автор дослідження Мартін Пікард розповів, так само як кільця на стовбурі дерева містять інформацію про минулі десятиліття життя дерева, волосся містить інформацію про нашу біологічну історію.

Коли волосся перебуває у вигляді фолікулів, воно схильне до впливу гормонів стресу та інших явищ, що відчуває наш організм.

Зазначається, що в експерименті взяли участь 14 людей. Вони вели щоденник стресу, тобто позначали рівень тривожності щодня. З'ясувалось, що сивина швидше з'являлася у людей, в яких рівень стресу був високий. Також в учасників, які не піддавалися часто тривожності, сиві волосини знову набули початкового кольору.