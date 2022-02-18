Через негоду знеструмлено 90 населених пунктів у чотирьох областях

Через сильний вітер на ранок п'ятниці знеструмлено 90 населених пунктів у чотирьох областях України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 18 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях (Львівська – 68, Чернігівська – 11, Житомирська – 6 та Черкаська – 5)" , - вказано у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.