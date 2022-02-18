Ажурні млинці з листям салату: ефектна закуска на Масляницю

Такі млинці стануть коронною стравою вашого святкового столу на Масляницю, адже вони мають дуже цікавий вигляд. Структура нагадує міцну нитку, з якої сплели мереживо, а начинка визирає назовні. Тому якщо покласти всередину листя салату – вийде дуже стильна, кольорова і корисна закуска, повідомляє Обозреватель.

Ідея приготування опублікована на сторінці povarenok_borovkovik в Instagram.

Як приготувати корисні мереживні млинці з листям салату. Джерело: Скріншот поста povarenok_borovkovik в Instagram

Інгредієнти для млинців:

молоко – 300 мл

яйця – 2 шт

борошно – 250 г

розпушувач – 0,5 ч.л

сіль – за смаком

цукор – 1 ч.л.

Інгредієнти для начинки: ⠀

листя салату

крем-сир

огірок

солона риба: горбуша, лосось чи сьомга.

Спосіб приготування:

1. На листках салату обережно зрізати жорстку жилку.

2. Замішати тісто.

3. Викладати на сковорідку за допомогою пакета для запікання, утворюючи мереживо.

4. На млинець викласти листя салату.

5. Змазати крем-сиром.

6. Огірок та рибу нарізати тоненькими слайсами.

Технологія смаження ажурних млинців

7. Звернути рулетик.