Ажурні млинці з листям салату: ефектна закуска на Масляницю
Такі млинці стануть коронною стравою вашого святкового столу на Масляницю, адже вони мають дуже цікавий вигляд. Структура нагадує міцну нитку, з якої сплели мереживо, а начинка визирає назовні. Тому якщо покласти всередину листя салату – вийде дуже стильна, кольорова і корисна закуска, повідомляє Обозреватель.
Ідея приготування опублікована на сторінці povarenok_borovkovik в Instagram.
Інгредієнти для млинців:
- молоко – 300 мл
- яйця – 2 шт
- борошно – 250 г
- розпушувач – 0,5 ч.л
- сіль – за смаком
- цукор – 1 ч.л.
Інгредієнти для начинки: ⠀
- листя салату
- крем-сир
- огірок
- солона риба: горбуша, лосось чи сьомга.
Спосіб приготування:
1. На листках салату обережно зрізати жорстку жилку.
2. Замішати тісто.
3. Викладати на сковорідку за допомогою пакета для запікання, утворюючи мереживо.
4. На млинець викласти листя салату.
5. Змазати крем-сиром.
6. Огірок та рибу нарізати тоненькими слайсами.
7. Звернути рулетик.