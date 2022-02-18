Загострення на Донбасі: 60 обстрілів за добу, є поранені

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували 60 обстрілів з боку терористів. Постраждали двоє українських військових та двоє цивільних, повідомляє Новое время.

Як заявили в пресцентрі ООС, бойовики застосовували проти українських військових 122 мм артилерію, 120 мм та 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси, озброєння танка, автоматичні станкові гранатомети та інше озброєння.

Крім того, в Донецькій області зафіксували проліт безпілотника з перетином лінії розмежування.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один — бойове травмування. Постраждалі перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця – середньої тяжкості, травмованого – задовільний.

Також були поранені двоє цивільних осіб.

З початку поточної доби бойовики зі 122 мм артилерії обстріляли Болотене та Новогнатівку, Старогнатівку – двічі зі 120 мм мінометів, Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів, Шуми – з 82 мм мінометів.