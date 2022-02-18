Вакцини визнано ефективними проти штаму Омікрон-2

Вакцини проти коронавірусу ефективні до різновиду Омікрону - BA.2, який часто називають просто - Омікрон-2, як і до першої версії Омікрону. Про це, з посиланням на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), повідомляє Корреспондент.

Так, голова департаменту стратегії біологічних загроз для здоров'я та вакцинації ЕМА Марк Кавалері під час пресконференції зазначив, що вакцинація запобігає тяжкому перебігу коронавірусної хвороби.

"Третя доза забезпечує високий рівень захисту від тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації" , - зазначив він.

При цьому вакцина ефективна та захищає від підштаму Омікрон-2, як і проти Омікрону.