Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

Різке загострення ситуації на Донбасі, артобстріли дитячого садка у Станиці Луганській та ліцею у Врубівці спричинили черговий обвал гривні у четвер. Котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку підскочили до 28,35 гривень на купівлі та 28,49 гривень на продажу.

Національний банк провів три інтервенції з продажу валюти, щоб погасити хвилю ажіотажного попиту, але зміг лише частково загальмувати падіння національної валюти. Налаштований рішуче, регулятор продовжив продавати валюту до вечора, проводячи угоди в режимі ТОМ. Тільки від його дій сьогодні залежатиме, чи продовжить долар зростати, чи повернеться бодай до рівнів середи. Якщо нових негативних новин не буде, у Нацбанку з'явиться шанс вкотре переламати негативний тренд.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 28,35/28,50 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у четвер зріс у ціні на 30 копійок. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 28,15-28,17 гривень, а надвечір цінник підняли до 28,45-28,48 гривень. Сьогодні оптові обмінні пункти Києва розпочнуть продаж долара за ціною від 28,45 до 28,50 гривень. Далі все цілком і повністю залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на міжбанку. Сьогодні рівноймовірні і зростання, і падіння готівкового долара.

Євро на ринку FOREX у четвер впав із 1,1385 до 1,1322 долара, але до кінця дня частково відновив свої втрати. Вранці п'ятниці він торгується у діапазоні 1,1357-1,1371. Готівковий євро виріс у ціні на 22 копійки: вранці його продавали по 32,13-32,15 гривень, а надвечір – по 32,35-32,37 гривень. При цьому зниження на FOREX частково компенсувало падіння гривні, тому євро виросло в ціні слабше, ніж готівковий долар. Сьогодні його почнуть продавати за 32,33-32,37 гривень. Далі все залежатиме від ситуації з готівковим доларом: євро слідуватиме строго за ним. Якщо готівковий долар продовжить дорожчати, ціна готівкового євро також підніметься.

Російський рубль у першій половині дня четверга впав з 75,00 до 76,60 руб/$ після новин про артобстріли на Донбасі. Вранці п'ятниці він торгується у діапазоні 75,80-76,00 руб/$. Готівковий рубль у столиці вчора подешевшав: його продавали по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів. Сьогодні рубль будуть продавати у широкому діапазоні 3,70-3,75 гривні за 10 рублів.