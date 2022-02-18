Ексміністр оборони оцінив сьогоднішній стан російської армії
Російські війська, які стягнули до кордону з Україною, сьогодні перебувають у деморалізованому стані, повідомляє УНІАН.
Про це заявив генерал армії, ексміністр оборони України Віталій Радецький в ефірі ток-шоу "Гордон".
Він також стверджує, що військовослужбовці РФ виступають проти війни з Україною.
"Я вчився з багатьма росіянами і сьогодні підтримую зв'язок з тими, які навчалися в Академії Фрунзе, в Академії Генерального штабу разом зі мною. Вони зараз - деякі керують, деякі не керують, на другорядних посадах. Сьогодні війська виснажені, втомлені й вже деморалізовані. Тому що сьогодні та "колотнеча", яка має місце на російській території вздовж кордону, починаючи від Білорусі і закінчуючи сюди, до Харкова, - постійна напруга. І вони - всі ці люди - кажуть:" Нам ця війна, ці маневри не потрібні", - розповів генерал.