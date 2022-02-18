Ексміністр оборони оцінив сьогоднішній стан російської армії

Російські війська, які стягнули до кордону з Україною, сьогодні перебувають у деморалізованому стані, повідомляє УНІАН.

Про це заявив генерал армії, ексміністр оборони України Віталій Радецький в ефірі ток-шоу "Гордон".

Він також стверджує, що військовослужбовці РФ виступають проти війни з Україною.