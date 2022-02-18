У Греції сталася пожежа на поромі: на борту було майже 300 людей

Усі пасажири й екіпаж, що знаходилися на поромі Euroferry Olympia в Греції, залишили його після пожежі. За попередніми даними, ніхто з евакуйованих людей із судна в Іонічному морі не постраждав, повідомляє Газета.ru.

Пожежа сталася після відплиття судна з Ігумениці до Бриндізі. На борту судна були 237 пасажирів та 51 член екіпажу.

Всі люди покинули палаючий пором на рятувальних шлюпках. Як уточнив капітан Euroferry Olympia, всі евакуйовані здорові, їх почали забирати судна порту, а також берегової охорони Італії.

На відео зняли пором у момент пожежі. У ролику можна помітити пором, охоплений полум'ям та величезними клубами диму.

До місця НП прибули фрегат "Гідра" та три вертольоти. З'ясовуються обставини пожежі. Влада підкреслила, що врятованих везуть на Корфу.