При коронавірусі можливі помилкові симптоми – біолог

Коронавірус викликає велику тривожність, тому у людей можуть виникнути психосоматичні симптоми, що нібито вказують на COVID-19, повідомляє Ура.

Про це розповіла професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона (Вірджинія, США) доктор біологічних наук Анча Баранова.

"Звичайно, бувають психосоматичні симптоми, які пацієнти підписують під COVID-19, тому що він сам собою викликає велику тривожність. Причому ця тривожність складається з двох частин. Перша — це загальна тривожність, пов'язана з пандемією, невідомо, що буде завтра, родичі захворіють, чи сам захворієш, робота залишиться чи ні, ось така тривожність" , — сказала Анча Баранова.

Другою частиною тривожності біолог назвала безпосередній вплив коронавірусу на мозок людини.

"Вірус впливає на мозок, і він впливає у тому числі шляхом розхитування наших нормальних процесів, які у нас відбуваються. Хтось більш схильний до тривожності, хтось більше до депресії, хтось до чогось ще, і це все у нормальному фенотипі. Нормальний фенотип, це не ідеальна норма, це велике окреслене коло, але в ньому хтось може бути ближче до тривожності, або депресії, або манії, але все це знаходиться в межах загальної норми" , - уточнила біолог.