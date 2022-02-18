У США розслідують "фантомне гальмування" електромобілів Tesla

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) США заявила, що розслідує проблему, названу «фантомним гальмуванням», яка торкається близько 416 тисяч електромобілів Tesla, повідомляє 3Dnews.

Розслідування було ініційоване після того, як відомство отримало сотні скарг на те, що електромобілі Tesla несподівано і без причини зупиняються, щоб уникнути зіткнення, навіть якщо на дорозі абсолютно порожньо.

Джерело зображень: The Verge

Розслідування зачіпає всі автомобілі Tesla Model 3 та Model Y, випущені у 2021 та 2022 роках. Перші повідомлення про «фантомне гальмування» з'явилися минулої осені, коли Tesla була змушена відкотити оновлення своєї системи допомоги водієві Full Self-Driving через проблеми з несподіваними попередженнями про лобове зіткнення, що наближається, і «фантомне гальмування». Але після відкату кількість скарг на несподівану та нічим не обумовлену екстрену зупинку різко зросла. NHTSA отримала 107 скарг на цю проблему з листопада до січня, порівняно з 34 скаргами за попередні 22 місяці.

Тепер NHTSA заявляє, що за останні дев'ять місяців отримала 354 скарги на "фантомне гальмування", в яких говориться, що авто несподівано задіє гальма під час руху на високій швидкості. Заявники повідомляють, що екстрене гальмування може відбуватися без попередження випадково і часто кілька разів за одну поїздку.

Управління з розслідування дефектів транспортних засобів NHTSA розпочало стадію попередньої оцінки, яка передує офіційному відкликанню. У звіті йдеться, що на сьогоднішній день повідомлень про аварії, травми або ДТП із летальним результатом внаслідок цієї проблеми не надходило. Проте водії скаржаться, що така поведінка авто сильно лякає пасажирів і може призвести до серйозної аварії, якщо раптом за різко гальмує Tesla автомобіль, що їде на високій швидкості.

Джерело зображень: The Verge

Повідомляється, що проблема може бути пов'язана з неоднозначним рішенням Ілона Маска (Elon Musk) усунути радарні датчики з нових автомобілів Model 3 і Model Y. Глава Tesla вирішив, що система допомоги водієві може нормально функціонувати покладаючись виключно на камери.

Tesla неодноразово привертала увагу регуляторів тим, що дозволяє своїм клієнтам тестувати Full Self-Driving, яка на цьому етапі є незавершеною версією продукту, який, як обіцяє Маск, призведе до створення повністю автономних транспортних засобів.

З жовтня минулого року Tesla провела десять відгуків фірмових авто через різні проблеми: від несправного механізму замикання багажника і несправного обігрівача вітрового скла до режиму, який дозволяв автомобілю продовжувати рух незважаючи на знак STOP. Компанія також перебуває під слідством через дюжину інцидентів, пов'язаних з тим, що автомобілі Tesla врізалися в екстрені машини при використанні автопілота.