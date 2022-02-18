Блінкен зустрінеться з Лавровим для обговорення ситуації з Україною
Державний секретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити ситуацію навколо України. Про це, посилаючись на речника Державного департаменту США Неда Прайса, повідомляє Ділова столиця.
"Росіяни відповіли, запропонувавши дати на кінець наступного тижня, що ми приймаємо – за умови жодного подальшого вторгнення Росії в Україну", — написав він у Twitter.
Прайс додав, що в разі, якщо росіяни вторгнуться впродовж ближчих днів,
"це означатиме, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії".
Речник Держдепартаменту уточнив, що Блінкен і Лавров планують зустрітися у Європі.