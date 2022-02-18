Блінкен зустрінеться з Лавровим для обговорення ситуації з Україною

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити ситуацію навколо України﻿. Про це, посилаючись на речника Державного департаменту США Неда Прайса, повідомляє Ділова столиця.

"Росіяни відповіли, запропонувавши дати на кінець наступного тижня, що ми приймаємо – за умови жодного подальшого вторгнення Росії в Україну" , — написав він у Twitter.

Прайс додав, що в разі, якщо росіяни вторгнуться впродовж ближчих днів, "це означатиме, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії" .

Речник Держдепартаменту уточнив, що Блінкен і Лавров планують зустрітися у Європі.