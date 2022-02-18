Дизайн та ключові характеристики POCO X4 Pro втекли в мережу

Xiaomi готується незабаром представить смартфон середнього класу POCO X4 5G, повідомляє 3Dnews.

Сьогодні в Мережі втекли живі фотоприлади та його коробки, які повністю розкрили дизайн пристрою та пролили світло на його ключові характеристики.

Джерело зображень: SmartDroid

Джерелом зображень став інтернет-ресурс SmartDroid. На момент підготовки даної нотатки видання вже видалило зображення, але користувачі Мережі встигли їх зберегти. Судячи з фото, новинка має новий для смартфонів Xiaomi дизайн.

Джерело зображень: SmartDroid

Всі три об'єктиви основної камери та світлодіодний спалах розміщуються на широкому блоці, який прикрашений логотипом POCO. Варто відзначити, що транспортувальна плівка, якою прикритий екран пристрою, містить напис про те, що в смартфоні використовується основна камера з роздільною здатністю 108 Мп. Це суперечить попереднім витокам, які вказували на використання 64-Мп датчика.

Джерело зображень: SmartDroid

Інші написи на упаковці смартфона свідчать, що новинка оснащена AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Фронтальна камера розміщується у круглому вирізі. Також йдеться про використання у пристрої восьмиядерного 6-нм чіпсету Qualcomm Snapdragon з підтримкою 5G, NFC-модуля та 5000-мА·год батареї з підтримкою 67-Вт швидкої зарядки.

Джерело зображень: SmartDroid

Згідно з попередніми витоками, діагональ екрану складе 6,7 дюйми. Як апаратна платформа буде використовуватися Snapdragon 695. POCO X4 Pro запропонує користувачам до 8 Гбайт оперативної та до 256 Гбайт постійної пам'яті. Пристрій працюватиме під керуванням Android 11 з оболонкою MIUI 13.