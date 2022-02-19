Рак простати: названі симптоми, які повинні насторожити чоловіків
Рак передміхурової залози в більшості випадків протікає безсимптомно, тому так важливо пройти обстеження і подбати про своє здоров'я. Проте, є ознаки, які свідчать про хворобу, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Близько 78% з тих, у кого виявили рак простати, проживуть 10 або більше років, але ваші шанси на виживання багато в чому залежать від того, наскільки рано вам поставили діагноз.
Явних симптомів захворювання немає, але вам слід звернути увагу на певні симптоми з боку сечовивідних шляхів. Якщо у вас є який-небудь з наступних семи симптомів, вам слід поговорити зі своїм лікарем про скринінг на антиген простати.
Симптоми раку простати
- Проблеми з сечовипусканням
- Зниження сили струменя сечі
- Кров в сечі
- Кров в спермі
- Біль в кістках
- Схуднення без причини
- Еректильна дисфункція.
Якщо у вас місцево-поширений рак передміхурової залози (коли він виходить за межі передміхурової залози) або якщо рак прогресував і поширився на інші частини тіла, то ви можете відчувати більш загальні симптоми, до яких відносяться біль в спині, стегне або в тазу.
Незважаючи на те, що відвідування лікаря необхідно, не панікуйте занадто сильно. Всі ці симптоми можуть бути викликані нераковими проблемами зі здоров'ям.