Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами

Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами

Міністерство соціальної політики пропонує змінити Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг. Пропонується включати до доходу грошові перекази з-за кордону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у проєкті, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Нові доходи

Згідно з проєктом, при обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.

До сукупного доходу сім’ї додатково планується включити:

  • грошові перекази, отримані із-за кордону
  • інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України й Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

Доходи членів сім'ї

Водночас документом пропонується встановити, що особи не включаються до складу сім’ї отримувача соціальних послуг у випадку, якщо вони фактично не проживають разом. Це можна зробити на підставі акту обстеження житлово-побутових умов, відомостей з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи, документально підтверджених даних проживання за іншою адресою (договір оренди майна, відомостей з місця навчання/роботи).

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics