Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами

Міністерство соціальної політики пропонує змінити Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг. Пропонується включати до доходу грошові перекази з-за кордону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у проєкті, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Нові доходи

Згідно з проєктом, при обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.

До сукупного доходу сім’ї додатково планується включити:

грошові перекази, отримані із-за кордону

інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України й Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

Доходи членів сім'ї

Водночас документом пропонується встановити, що особи не включаються до складу сім’ї отримувача соціальних послуг у випадку, якщо вони фактично не проживають разом. Це можна зробити на підставі акту обстеження житлово-побутових умов, відомостей з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи, документально підтверджених даних проживання за іншою адресою (договір оренди майна, відомостей з місця навчання/роботи).