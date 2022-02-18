Компанія BMW припиняє випуск двомісних автомобілів

Через майже століття Баварський автовиробник оголошує про припинення випуску машин з двома посадковими місцями, повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні в модельній лінійці компанії двомісний автомобіль тільки один - родстер BMW Z4. Заявлено, що життєвий цикл моделі закінчиться у 2025 році, і після нього машин для двох осіб в модельній лінійці компанії чекати не варто. Всьому виною низький попит на модель.

В компанії визнають, що своїм новим продуктом не змогли скласти гідну конкуренцію родстеру Porsche 718 Boxster.

Чинне покоління Z4 з'явилося у 2019 році. Автовиробник навіть скоротив програму рестайлінгу, і оновлений родстер не отримає цифрову приладову панель і Новий інфотеймент iDrive 8, який вже є на інших моделях марки.

BMW Z4 нині доступний з 2,0-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 255 кінських сил, який дозволяє автомобілю розігнатися від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди.