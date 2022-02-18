Єврокомісія очікує до мільйона біженців у разі ескалації в Україні

Європейський Союз очікує великого напливу біженців у разі загострення кризи в Україні та подальшої ескалації з боку Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв'ю німецькому виданню WELT.

Він попередив, що у разі подальшого загострення кризи міграційний тиск на Євросоюз може зрости.

"За оцінками, сюди можуть прибути від 20 000 до мільйона біженців" , - сказав Схінас.

Єврокомісар зазначив, що Комісія допоможе країнам ЄС вивезти своїх громадян з України у разі надзвичайної ситуації.

"Зараз в Україні проживає близько 20 000 громадян ЄС, а також значна частина населення з європейським корінням, яким може знадобитися допомога. ЄС також готовий мобілізувати значну гуманітарну допомогу та допомогу в цивільному захисті" , - сказав Схінас.

Схінас наголосив, що біженці, як це вже сталося в Білорусі, можуть бути використані проти ЄС навмисно як засіб тиску.