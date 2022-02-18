Ціна золота перевищила $1900 за унцію

Головними факторами, що вплинули на зростання ціни золота, стали загострення ситуації на Донбасі та напруженість між Росією та Заходом. Інвестори рятуються від геополітичних ризиків та від інфляції, повідомляє РБК.

Спотова ціна на золото на торгах у четвер, 17 лютого, зросла на 1,58%, до $1901,2 за тройську унцію, випливає з даних торгів на біржі Comex на 19:19. На піку вартість дорогоцінного металу піднімалася до $1902,2. Це максимум із червня 2021 року. До 20:05 зростання трохи знизилося, до 1,56% ($1900,7 за унцію).

Ціни зросли через ненависне напруження між Росією та Заходом, а також загострення ситуації на Донбасі. Так із Росії вислали заступника посла США Бартла Гормана. Крім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що російські війська готуються розпочати вторгнення в Україну вже «найближчими днями». Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що альянс бачить нарощування військової присутності на кордоні з Україною. Він закликав Москву довести, що вона відводить війська, про що раніше заявляли у Міноборони Росії.