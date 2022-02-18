"Я пропоную закрити рот": Шуфрич та Верещук зчепилися в ефірі

У четвер, 17 лютого, в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 віцепрем'єр міністр Ірина Верещук та нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували перепалку, повідомляє УНІАН.

Все почалося через те, що, на думку Шуфрича, міністр образила президента Німеччини Штайнмаєра. Їх намагалася заспокоїти ведуча шоу, та даремно.

"Ми завтра можемо стати свідками серйозного дипломатичного скандалу. Віце-прем'єр-міністр України пані Верещук образила публічно Штаймнайєра, неправильно процитувавши його" , - обурився народний депутат й додав, що він особисто знайомий з очільником ФРН.

Він додав, що той заявив "зняти зашморг з України", а Верещук процитувала його так "послабити зашморг на шиї України".

На що телеведуча Наталія Мосейчук обурилася й запитала у Шуфрича, чи він серйозно має намір це все зараз обговорювати. Й порадила йому написати смс Штайнмаєру, що Верещук так сказала.

"Я пропоную вибачитись" , - сказав Нестор.