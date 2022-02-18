Вихідні у березні 2022 року: скільки відпочиватимемо

У березні на українців чекають не тільки тепла погода та весняний настрій, а й додаткові вихідні.

Першого місяця весни традиційно відзначають Міжнародний жіночий день - 8 березня. Це свято є неробочим днем і цьогоріч воно випало на вівторок, а тому і понеділок, 7 березня, буде вихідним.

Таким чином українці зможуть відпочивати чотири дні поспіль: 5, 6, 7 та 8 березня. Додатковий вихідний потрібно буде відпрацювати у суботу, 12 березня.

Окрім цього, традиційно вихідними залишаться суботи та неділі: 13, 19-20 та 26-27 березня.

Загалом у березні 2022 року буде 22 робочих і 9 вихідних днів.