На Євробачення вирішили надіслати Kalush Orchestra

Група звернулася до своїх фанатів, щоб ті проголосували, чи погоджуватись на пропозицію організаторів нацвідбору, повідомляє Корреспондент.

Гурту Kalush Orchestra запропонують поїхати на музичний конкурс Євробачення-2022 від України. Про це йдеться у заяві організаторів нацвідбору, яка була опублікована 17 лютого.

Зазначається, що на позачерговому засіданні організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 було ухвалено рішення звернутися до групи Kalush Orchestra із пропозицією представляти Україну на конкурсі у Турині.

"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому "Суспільне" пропонує групі, яка посіла друге місце у фіналі та здобула найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на Євробаченні-2022, керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору" - підкреслили організатори.

Кalush Orchestra в Instagram Stories звернулися до своїх шанувальників із проханням проголосувати за те, чи погоджуватись їм їхати на конкурс.

"Коли "Суспільне" запропонує нам їхати на Євробачення, що відповідати? Підкажіть! Їдемо?", – йдеться у повідомленні.

Kalush Orchestra посіли друге місце у фіналі нацвідбору та здобули 14 балів: максимальні вісім від глядачів та шість від суддів.