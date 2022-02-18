Ринок землі: де гектар коштує дорожче

Станом на 17 лютого в Україні було продано 95 612 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. При цьому найдорожчий гектар коштує у Львівській області — 242,1 тисячі гривень у середньому, свідчать дані моніторингу земельних відносин Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, повідомляє Maanimo.

На другому місці за дорожнечею землі Київська область. Тут за гектар у середньому платять 155,5 тисячі гривень. А замикає трійку регіонів із найдорожчою ціною сільгоспземлі Івано-Франківська область із ціною 150,8 тисяч гривень за гектар.

В інших регіонах вартість суттєво нижча. Наприклад, у Закарпатській області гектар землі продають за 57,4 тисячі гривень, а у Вінницькій — за 42,9 тисячі гривень. Ці регіони за ціною йдуть за Івано-Франківською областю. При цьому найдешевше гектар коштує у Запорізькій області — 22,8 тисячі гривень, Херсонській — 23,1 тисячі гривень та у Чернігівській — 23,5 тисячі гривень.

Середня вартість гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні — 38,6 тисячі гривень. Зазначається, що з моменту запуску ринку землі в країні було продано 243 961 га. Найбільше відчужених земельних ділянок у Харківській області – 9 870 (35 864 га).