Mozilla Firefox передбачили швидкий крах і вихід з ринку браузерів

Наприкінці 2008 року браузер Firefox був у зеніті своєї слави та популярності, а його частка серед 1,5 млрд користувачів інтернету становила 20%. Майже через 15 років майбутнє колись популярного браузера виглядає не таким райдужним.﻿ В даний час частка Firefox на всіх пристроях становить менше 4%, а на мобільних пристроях - не більше 0,5%, повідомляє 3Dnews.

«Якщо озирнутися на п'ять років тому і подивитися на нашу частку ринку та статистику, що публікується на той час, то неможливо заперечувати падіння. В останні пару років ми спостерігаємо досить суттєве зниження», - сказала віце-президент Mozilla Селена Декельманн (Selena Deckelmann) .

Власна статистика компанії каже, що у період з початку 2019 року до початку 2022 року кількість активних користувачів оглядача знизилася на 30 млн осіб.

За два десятиліття, які пройшли відколи Firefox вийшов з тіні Netscape, браузер зіграв ключову роль у формуванні стандартів конфіденційності та безпеки в інтернеті. Проте останні роки компанія явно переживає не найкращі часи. Зниження частки ринку браузера призвело до кількох масових звільнень співробітників компанії у 2020 році. Крім того, наступного року закінчується термін дії пошукової угоди Mozilla з Google, що може призвести до ще більшого зниження доходів і бази користувача. Це змушує аналітиків та колишніх співробітників компанії замислитися про майбутнє Firefox.

Доля Firefox має велике значення для інтернету загалом. Протягом багатьох років браузер залишався найсильнішим конкурентом Chrome та єдиною альтернативою, орієнтованою на конфіденційність. Зараз частка Chrome становить 65% — він дуже впливає на те, як люди сприймають інтернет, а також допомагає Google формувати імідж компанії.

«Chrome виграв війну настільних браузерів. Наразі Firefox не надто розумно розраховувати на повернення будь-якої частки на ринку браузерів», - прокоментував ситуацію один із колишніх розробників продукту. "Користувачам просто доведеться змиритися з тим, що Firefox не повстане з попелу", - вважає інший колишній співробітник Mozilla .

Хоча Mozilla та Google конкурують на ринку браузерів, вони також є партнерами. Щороку Google виплачує Mozilla сотні мільйонів доларів за те, що пошуковик Google використовується за замовчуванням у Firefox. За деякими даними, в даний час сума компенсації становить близько $400 млн. За даними фінансового звіту Mozilla за 2020 рік, дохід компанії склав $496 млн, причому частка роялті від пошукових систем дорівнює $441 млн. У Mozilla є й інші партнери, такі як, наприклад , "Яндекс".

Востаннє угода між Mozilla та Google продовжувалась у 2020 році, і вона припинить діяти у 2023 році. Статистика показує, що з моменту підписання угоди частка Firefox на ринку браузерів скоротилася на 1%. За власними даними компанії кількість щомісячних активних користувачів залишається на одному рівні і становить 215 млн осіб. Mozilla не розкриває даних про те, чи ведуться переговори з Google щодо продовження угоди.

Компанія визнає, що у довгостроковій перспективі необхідно диверсифікувати способи отримання прибутку. Робота у цьому напрямі розпочалася у 2019 році. В даний час в арсеналі Mozilla є сервіс Pocket з можливістю оформлення платної преміальної підписки, а також два VPN продукти. Крім того, компанія стала приділяти більше уваги рекламі, показуючи контент такого типу на нових вкладках, що відкриваються Firefox. Сумарний дохід Mozilla від підписок та реклами зріс з $14 млн у 2019 році до $24 млн у 2020 році. Прогнозувалося, що за підсумками 2021 частка доходу від підписок і реклами складе 14%. Прагнення Mozilla стати менш залежною від Google є ключем до створення «здоровішої» бізнес-моделі.

Тиск, пов'язаний з пошуком нових джерел доходу, виник саме тоді, коли Firefox зіткнувся з найсерйознішою конкуренцією на ринку браузерів. Багато інтернет-браузери наголошують на конфіденційності для просування на ринку. Firefox, DuckDuckGo, Brave, Vivaldi та Safari приєдналися до Tor, який вважається найбільш конфіденційним браузером.

У сегменті мобільних пристроїв у Mozilla, крім стандартного Firefox для Android та iOS, є браузер Firefox Focus, який забезпечує вищий рівень конфіденційності. У компанії вважають, що ці продукти розраховані на різні сценарії використання, тому зараз про їхнє злиття в одне ціле не йдеться. Варто також відзначити, що хоч Firefox і конкурує з іншими конфіденційними браузерами, він не є першим продуктом, в якому з'явилися такі функції. Наприклад, автоматичне блокування відстеження активності користувача через файли cookie вперше з'явилося в Safari.



Фахівці висловлюють побоювання щодо того, як саме компанія диверсифікуватиме джерела доходу в майбутньому, і чи вдасться їй залишитися на плаву. Колишні розробники Firefox впевнені, що Mozilla слід дотримуватись певної стратегії, докладаючи більше зусиль для розвитку основного браузера.

"По суті, це оптимізований браузер для забезпечення конфіденційності, але в той же час вони намагаються отримати з нього більше вигоди і вичавити з нього дохід, діючи у різних напрямках", - вважає один із колишніх співробітників Mozilla .

Одним із ключових напрямків подальшого розвитку Firefox для Mozilla є надання більших можливостей для персоналізації браузера. Розробники хочуть спробувати зробити браузер більш функціональним, щоб він відповідав тенденції до того, що люди стали більше часу проводити в інтернеті. Нещодавно Android-версія браузера отримала оновлений дизайн і функції менеджера паролів. Надалі Mozilla продовжить роботу в цьому напрямку, щоб користувачі могли зробити Firefox більш персоналізованим.