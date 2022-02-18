Біткоїн впав нижче за $41 000

Ціна першої криптовалюти продовжила падіння, що стартувало 17 лютого, і до ранку п'ятниці, 18 лютого, провалила рівень $41 000. За останню добу актив подешевшав на 7,2%, згідно з CoinGecko, повідомляє ForkLog.

На момент написання котирування тримаються на позначках близько 40 760 доларів. Індекс домінування BTC - 39,7%.

Часовий графік BTC/USD біржі Bitstamp. Дані: TradingView

Традиційно за флагманом у червону зону перейшли активи з топ-10 з капіталізації, крім стейблкоїнів — USDT і USDC. Найбільше втратила Terra (LUNA) — 9,1% за останню добу.

Дані: CoinGecko

У вівторок, 15 лютого, сукупна капіталізація ринку перевищила позначку $2 трлн на тлі пожвавлення попиту інвесторів на «блакитні фішки» та низьколіквідні криптоактиви. На момент написання показник знаходиться на рівні $1,9 трлн.

Згідно з СoinDesk, старший аналітик брокерської компанії OANDA Едвард Мойя назвав як причини падіння «короткострокові геополітичні ризики та потенційне надмірно агресивне посилення грошово-кредитної політики» з боку ФРС.

За підсумками вчорашньої торгової сесії S&P 500 знизився на 2,12%, до 4380,26 пункту, Nasdaq - на 2,88%, до 13 716,72 пункту.

Про вплив геополітичного фактора на ризикові активи також заявив керуючий партнер ExoAlpha Девід Ліфшиц, пише Cointelegraph. За його словами, напруженість між Росією та Україною є головною темою новин, що викликає «слабкість на світових ринках» .

Він припустив, що ситуація «виглядає як відволікання уваги від проблеми реальних ставок та інфляції» . Як вважає Ліфшиц, біткоїн відступає в діапазон від $30 000 до $50 000.

"Якщо не відбудеться значного прориву нижче $33 000 або вище $48 000, свінг-трейдинг продовжиться, і альткоїни будуть рухатися з великою амплітудою", - припустив партнер ExoAlpha.

Не всі дотримуються негативних прогнозів. Аналітик під псевдонімом IncomeSharks зазначив, що біткоїн — «сильніший актив, ніж думають люди» .