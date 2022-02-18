У Міноборони РФ стверджують, що продовжують відводити війська після навчань

У Міністерстві оборони Росії заявляють, що нібито продовжують відводити війська та техніку після завершення планових навчань, повідомляє Новое время.

У заяві відомства йдеться, що "черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся до пункту постійної дислокації у Нижегородській області після завершення планових навчань".

"Перевезення танків та броньованої гусеничної техніки здійснюється залізничним транспортом на відстань близько однієї тисячі кілометрів. Після прибуття в розташування військової частини військовослужбовці приступлять до проведення технічного обслуговування бойової техніки та її підготовки до подальших планових заходів бойової підготовки" , - стверджують у Міноборони РФ.

15 лютого Росія оголосила про повернення на бази військових Західного та Південного округів. Також у РФ стверджують, що підрозділи Південного військового округу повертаються з навчань у Криму. Водночас, за даними американської та британської розвідок, стягування військ до українського кордону продовжується.

Росія стягує війська до українських кордонів із кінця жовтня 2021 року. 16 лютого CNN з посиланням на дані української розвідки повідомив, що на кордонах перебуває понад 148 тисяч російських військових, у тому числі понад 126 тисяч сухопутних військ, але для повномасштабного вторгнення їх недостатньо.

Західні партнери Києва стурбовані можливими планами масштабного вторгнення РФ і попереджають про запровадження жорстких санкцій щодо Москви. РФ офіційно заперечує плани здійснити масштабне вторгнення в Україну.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія направила додаткові сили на кордон з Україною і може розпочати вторгнення будь-якої миті, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.