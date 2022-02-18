Vodafone значно підвищить ціни на тарифи

У компанії зміну цін пояснили "зростанням витрат на підтримку та розвиток мережі", повідомляє Сьогодні.

Один із найбільших мобільних операторів України заявив про відчутне подорожчання абонентської плати.

Повідомляється, що з 1 березня вартість тарифних пакетів зросте:

Vodafone SuperNet Start – зі 125 грн/міс. до 145 грн;

Vodafone SuperNet Pro – зі 180 грн/міс до 205 грн;

Vodafone SuperNet Unlim підвищиться з 260 грн/міс. до 300 грн.

У компанії зазначають, що змушені переглянути ціни через зростання витрат на підтримку та розвиток мережі.

Що отримували користувачі в пакеті Vodafone SuperNet Start :

150 хвилин на дзвінки іншим мобільним операторам;

7 ГБ мобільного інтернету.

З 1 березня з нього приберуть послугу Online Pass, інтернет зросте з 7 ГБ до 10 ГБ, а кількість хвилин для дзвінків по Україні – зі 150 до 200.

Що отримували користувачі в пакеті Vodafone SuperNet Pro :

250 хвилин на дзвінки іншим мобільним операторам;

20 ГБ мобільного інтернету

Тариф SuperNet Pro з 1 березня додасть послугу Social Pass з безлімітним трафіком на соцмережі, інтернет зросте з 20 ГБ до 25 ГБ, а кількість хвилин для дзвінків по Україні – з 250 до 300.

Що отримували користувачі в пакеті Vodafone SuperNet Unlim :

350 хвилин на дзвінки іншим мобільним операторам;

необмежений (40 ГБ, після використання яких швидкість знизиться до 0,8 Мбіт/с) мобільний інтернет - з 1 березня буде 50 ГБ.

Вже з весни з пакета приберуть стандартні послуги OnlinePASS (її можна буде підключити окремо за 30 грн/міс., послуга передбачає безлімітний трафік на ряд додатків), "Обмін хвилин" (обмін 50 хвилин на дзвінки за кордон – на 150 хвилин по Україні) та "Багато розмов".