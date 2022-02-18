Більшість німців не підтримують вступ України до НАТО

Понад половина жителів Німеччини (53%) не підтримують членство України в НАТО. Про це свідчать представлені у п'ятницю, 18 лютого, результати опитування громадської думки Deutschlandtrend, повідомляє Deutsche Welle.

Проти вступу України до Північноатлантичного альянсу найближчими роками виступили 31% респондентів, ще 22% повністю виключили членство цієї країни в організації.

Уточнюється, що 28% опитаних висловилися проти ухвалення України в НАТО у нинішній ситуації, маючи на увазі скупчення десятків тисяч російських солдатів поблизу українських кордонів.

Не змогли чи не захотіли відповісти на запитання щодо членства України в альянсі 19% респондентів.