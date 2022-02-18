Холецистит: як розпізнати проблеми із жовчним міхуром і що робити

Жовчний міхур - один з найважливіших органів, який відповідає за нормальне травлення. Від його правильної роботи залежить насичення організму всіма корисними поживними речовинами, повідомляє Rsute.ru.

Через природні особливості організму і під впливом зовнішніх факторів нормальний струм жовчі може порушуватися. У результаті можливий розвиток хронічного калькульозного холециститу.

Коли потрібно насторожитися

Виділення жовчі може порушуватися двояко:

виникає застій, через який посилюється навантаження на дванадцятипалу кишку;

жовч викидається дуже швидко і, внаслідок хімічних реакцій, утворюються відкладення білірубінів та холестерину.

Третина випадків розвитку хронічного калькульозного холециститу навіть пов'язані зі зловживанням шкідливою їжею. Проблеми обумовлені вродженими особливостями будови жовчного міхура, які можуть передаватися у спадок.

Будь-яке почуття дискомфорту після їжі - справа не приємна. Але якщо до нудоти чи здуття приєднується нав'язливий біль у лівому підребер'ї, а також виділення незвичайного кольору, проблеми зі шкірою, жовтяничний відтінок в очах – це привід насторожитися.

При загостреннях самолікування просто неприпустимо, оскільки камені, що утворилися, можуть призвести до розриву тканин внутрішніх органів. Після прийому спазмолітиків слід звернутися за швидкою медичною допомогою.

Лікування хронічного калькульозного холециститу

Спочатку потрібно перейти на строгу дієту. Пацієнту призначають:

препарати, що здатні підтримати роботу печінки;

засоби, що компенсують нестачу ферментів;

антибіотики, щоб хвороботворні мікроорганізми не «скористалися» тимчасовим ослабленням імунітету.

Якщо результати позитивні, лікування переводять у курс підтримуючої терапії. Якщо час втрачено – пацієнта готують до операції.

Як не доводити здоров'я до крайнощів

Перші стадії захворювання можуть протікати майже невідчутно. Ось чому необхідно регулярно робити профілактичні обстеження, а при виникненні постійного дискомфорту після їди негайно братися за лікування. Це може бути:

терапія лікарськими засобами на ранніх стадіях;

хірургічне втручання у занедбаних випадках.

Щоб не доводити справу до крайнощів, не можна нехтувати елементарними правилами:

їсти невеликими порціями;

уникати важких продуктів харчування (смажене, гостре тощо);

вживати достатньо рідини щодня.

Ці нехитрі дії суттєво знижують ризик неприємної хвороби. Своєчасне лікування інших захворювань шлунково-кишкового тракту також допомагає знизити загальне навантаження на організм.