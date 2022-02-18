Рєзніков звернувся до мешканців ОРДЛО: Не Україна ваш ворог

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до жителів Донецька та Луганська. Українська влада не має намірів вчиняти силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це він заявив під час виступу в Раді.

Він наголосив, що Україна посилює свою оборону. Плану силового повернення Донбасу чи Криму немає. Україна, за його словами, буде рухатися політико-дипломатичним шляхом.

"Звертаюся до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших місць: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог. А ті, хто начебто хоче вас захистити від України. Не вірте чуткам про якийсь наступ" , - заявив міністр оборони.

Він додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Нагадаємо, на Донбасі загострюється ситуація вже другий день. Станом на 9 годину ранку, бойовики вже 20 разів обстріляли українські позиції.