Intel розкрила плани на найближчі роки з випуску процесорів

Компанія Intel провела щорічні збори акціонерів щодо своєї дорожньої карти на наступні пару років. Готується до виходу нових поколінь процесорів, повідомляє РБК-Україна.

Клієнтські процесори Intel приносять до половини її виручки. Компанія вже підготувала план виходу нових поколінь схем.

Друга половина 2022 року:

Intel почне поставки процесорів Raptor Lake. Вони мають ідентичну гібридну архітектуру, як в Alder Lake і будуть вироблятися по процесу Intel 7. Водночас Raptor Lake має 24 ядра і 32 підтримуваних потоків. Компанія обіцяє продуктивність і можливість розгону.

2023 рік:

Intel почне випуск процесорів з кодовим ім'ям Meteor Lake, які виготовлені із застосуванням процесора Intel 4, що забезпечує 20% зростання продуктивності в порівнянні з Intel 7. Також схема буде облаштована чотирма напівпровідниковими кристалами - CPU, GPU, SoC і IO, які забезпечать її швидкодією рівню дискретних відеокарт.

2024 рік:

Компанія готує процесор Arrow Lake, який буде мати тайлову конструкцію. Складові частини схеми будуть проводитися по техпроцесу Intel 20A.

Також Intel заїкнулася і про споживчий процесор Lunar Lake, втім, подробиці про нього так і не були розкриті.

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