Mercedes припинив прийом замовлень на седан E-Class

Поєднання одразу кількох факторів змусило Mercedes-Benz призупинити прийом замовлень на E-Class. Попит на седан істотно зріс на багатьох ринках, також далася взнаки брак напівпровідників, повідомляє РБК-Україна.

Поки що Mercedes-Benz припинив приймання замовлень на E-Class лише в Німеччині і лише на седан. Замовлення універсал E-Class Estate все ще приймаються.

Mercedes-Benz виробляє E-Class п'ятого покоління з 2017 року, у 2021-му модель пережила оновлення. Шосте покоління седана має з'явитися в найближчі роки. Крім того, компанія розробляє модель CLE, яка замінить моделі E-Class Coupe і Convertible.

На початку лютого Mercedes-Benz на кілька тижнів припинив приймання нових замовлень на G-клас по всій Європі. По тому, що повністю виробництво моделей не припиняється, а заморожується приймання замовлень тільки на окремих ринках, можна припустити, що ситуація з дефіцитом напівпровідників у окремих виробників стабілізується.