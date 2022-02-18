"Світ навиворіт": Комаров відкриє закулісся конкурсу "Міс Еквадор"

У новому випуску тревел-шоу "Світу навиворіт" про Еквадор, який вийде 19 лютого о 18:30 на 1+1, Дмитро Комаров потрапить за лаштунки головної світської події країни – Національного конкурсу краси, повідомляє УНІАН.

Телеведучий познайомиться з унікальною героїнею, яка ламає стереотипи і надихає своїм прикладом мільйони людей по всьому світу.

25-річна Вікторія Сальседо – студентка факультету журналістики. Вона відкрита, життєрадісна, смілива і, як і багато учасниць "Міс Еквадор", веде активний спосіб життя. Але у дівчини є особливість, яка виділяє її серед інших красунь конкурсу. Вікторія – дівчина з інвалідністю. У 5 років вона отримала травму електричним струмом і втратила обидві руки і ногу. Проте, це не заважає Вікторії жити на повну, ні в чому себе не обмежуючи. Однією ногою вона навчилася робити те, що більшість людей звикли робити руками. Вікторія не тільки з легкістю справляється з більшістю побутових завдань, але і займається плаванням, фрідайвінгом, їздить на лижах, любить танцювати, малювати і навіть стрибала з банджі.

"Таких людей, як Вікторія, серед нас тисячі. Часто люди з інвалідністю ведуть закритий спосіб життя. Вікторія мислить абсолютно по-іншому: вона не соромиться заявляти про себе на весь світ і пробує все. Так вона хоче показати, що ніяких перешкод, що заважають жити повноцінно, не існує" , – розповідає Дмитро Комаров.

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Вікторія своїм прикладом мотивує не тільки людей з інвалідністю, а й мільйони інших чоловіків і жінок по всьому світу. Дівчина щодня доводить, що людські можливості безмежні, й кидає виклик загальноприйнятим стандартам. Вона постійно наповнює своє життя яскравими емоціями, йде назустріч своїм мріям і цілям. Одна з них – перемога в Національному конкурсі краси.

"Я не та людина, яка любить дізнаватися про якісь речі за розповідями, а люблю випробовувати все на собі. Я мрію стрибнути з парашутом і забратися на найвищі вершини. Хочу використовувати будь-яку можливість, яку дає мені життя" , – ділиться Вікторія Сальседо.

Команді "Світу навиворіт" вдалося опинитися в епіцентрі підготовки до "Міс Еквадор" і потрапити на грандіозний фінал конкурсу краси. У перервах між багатогодинними репетиціями, в ексклюзивному інтерв'ю головна героїня поділиться своєю неймовірно надихаючою історією і розповість про свій ключ до повноцінного і щасливого життя.