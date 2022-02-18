Під час Мюнхенської конференції відбудеться 5-й Український ланч

У суботу, 19 лютого, о 14:30 на полях Мюнхенської конференції з безпеки відбудеться 5-й традиційний Український ланч на тему "Безпека Європи вирішується в Україні", повідомляє Новое время.

Метою заходу, що влаштовує Ялтинська Європейська Стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука, є просування України в порядку денному глобальної безпеки та наголошення на її важливості для безпеки Європи та міжнародного порядку, йдеться в повідомленні пресслужби Фонду.

Занні Мінтон Беддос, головна редакторка журналу The Economist, модеруватиме дискусію за участі історикині й постійної авторки The Atlantic Енн Епплбаум, міністра іноземних справ Швеції Анн Лінде, колишнього міністра оборони США генерала Джеймса Меттіса та колишнього директора Центрального розвідувального управління США генерала Девіда Петреуса.

Серед інших учасників: Курт Волкер, заслужений член CEPA; Мелані Джолі, міністр закордонних справ Канади; Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з безпеки, член наглядової ради YES; Йеппе Кофод, міністр закордонних справ Королівства Данія; Аліна Михайлова, волонтер Армія SOS, ветеран російсько-української війни; Бен Ходжес, голова програми Першінга, Центр аналізу європейської політики, колишній командувач армії США в Європі; і Петер Хультквіст, міністр оборони Швеції.

Мюнхенська конференція з безпеки (МКБ) — головний світовий форум з обговорення політик безпеки. Щороку у лютому понад 500 відповідальних за прийняття рішень фігур вищого рівня з усього світу, в тому числі керівники держав, міністри, провідні представники міжнародних та неурядових організацій, а також високопоставлені представники бізнесу, засобів масової інформації, академічних кіл та громадянського суспільства беруть участь у конференції, аби долучитись до активного обговорення сучасних та майбутніх викликів у сфері безпеки.