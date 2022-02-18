У Японії представили поїзд із водневим двигуном

Найбільша в Японії залізнична компанія JR East представила у п'ятницю поїзд "Хібарі" з водневим двигуном. Він був показаний журналістам на експериментальній базі в місті Кавасакі, яке з півдня примикає до Токіо, повідомляє ТАСС.

Випробування поїзда передбачається розпочати у другій половині березня однією з трас у зоні японської столиці.

Двигун за рахунок хімічної реакції з'єднання водню з бака з атмосферним киснем виробляє електроенергію, що накопичується в батареях великої ємності. В атмосферу викидається лише нешкідлива для навколишнього середовища водяна пара. На одній заправці воднем поїзда такого типу можуть проїхати 140 км. Їх передбачається використовувати у сільських районах, де поки що експлуатуються тепловози на дизельному паливі.

Склади компанії JR East щорічно викидають в атмосферу приблизно 2,5 млн. тонн вуглекислого газу. За рахунок впровадження нових технологій, включаючи екологічно чисті водневі двигуни, передбачається до 2030 скоротити цей обсяг вдвічі.

До 2050 року JR East планує довести викиди вуглекислого газу до нуля. Це відповідає планам уряду Японії, який обіцяє до середини сторіччя повністю припинити забруднення атмосфери вуглекислим газом промислових підприємств та автомобілів.