Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7 років

За останні 7 років бюджети міст-мільйонників зросли вдвічі. А бюджет Одеси — навіть втричі, свідчать дані Опендатабот, повідомляє Мiнфiн.

69 млрд грн склав бюджет Києва у 2022 році, 18 млрд — бюджет Дніпра, 19 млрд — бюджет Харкова, 13 млрд — фінанси Львова та Одеси.

У порівнянні з 2016 роком, це дворазове — а у разі Одеси навіть триразове — зростання. Урізання міських бюджетів відбулося за 7 років лише одного разу — у ковідному 2020-му.

Якщо рахувати з 2013-го року, коли через реформу децентралізації кошти почали залишатись на місцях, найбільше виграв Дніпро.

За цей час бюджет міста збільшився майже в 6,5 разів — до суми, еквівалентної 635 млн доларів. Майже п’ятикратне зростання показали за десять років Львів та Одеса — 463 та 455 млн доларів відповідно.

Лідери за кількістю бюджетних грошей на душу населення

За кількістю бюджетних грошей на душу населення наразі, як завжди, лідирує Київ — 23,3 тис. грн.

Друге та третє місце — у Львова та Дніпра: по 18 тис. грн на людину у 2022 році.