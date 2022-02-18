У Латвії розпочалися військові навчання під керівництвом США

Міжнародні військові навчання Saber Strike 22 ("Удар шаблі - 22") під керівництвом командування збройних сил США в Європі розпочинаються в Латвії. Про це, посилаючись на Міноборони Латвії, повідомляє "Известия".

За його даними, у навчаннях, які проходитимуть до 23 березня, візьмуть участь близько 400 американських військовослужбовців, близько 100 одиниць техніки та 22 бойові вертольоти США Apache.

З Литви дорогами загального користування до 28 лютого прибудуть приблизно 800 військовослужбовців США та до 250 одиниць військової техніки.

Також з 28 лютого по 11 березня у Латвії відбудуться організовані механізованою піхотною бригадою сухопутних військ міжнародні військові маневри Crystal Arrow 22 ("Кришталева стріла - 22"). Планується, що в них візьмуть участь близько 2,8 тис. солдатів і ополченців із Латвії та США, а також із десяти інших держав, що входять до дислокованого в країні багатонаціонального батальйону НАТО. Крім цього, буде задіяно понад 300 одиниць повітряної та наземної техніки.

В рамках навчань ВПС США в Європі в березні в кожній із країн Балтії будуть перебувати авіатанкери КС-135 для проведення спільних навчань із дислокованими в Естонії винищувачами ЗС США F-15.