Маршалок Сенату Польщі виступив у Раді українською

Маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький приїхав із візитом до України та виступив українською мовою у Верховній Раді, повідомляє УНІАН.

"Вибачте, якщо робитиму помилки, але з пошани до вас спробую говорити українською. У мене немає українських коренів, уся моя родина родом із західної Польщі. Відтак я живу в Щечині (місто Щецин на північному заході Польщі - УНІАН), в який жорстокі долі війни закинули багатьох ваших земляків, з якими разом протягом кількох поколінь ми побудували унікальне місто, переповнене духом свободи, приязні та толерантності... саме тому, що ми не боялися шукати істину, знаючи як про славні, так і про темні сторінки нашої історії" , - сказав на початку свого виступу Гродзький.

Він зазначив, що має багато друзів з українським родоводом, однак навіть якби не мав, усе одно приїхав би без вагань до України, "керуючись моральним обов'язком підтримати друзів", адже "друзі пізнаються в біді".

Маршалок запевнив, що сенатори зроблять усе, аби ніхто не наважився порушувати суверенітет та територіальну цілісність України.

"Ми прекрасно знаємо, що означає поневолення народу та совєцьке ярмо, від якого ми визволилися 30 років тому. Ми розуміємо, як мало який народ, що означає бути позбавленим суверенітету. ... Я прагну запевнити вас від усього серця, від свого імені, від імені всієї делегації та від імені цілого польського народу, що ми зробимо все, що в силі сенаторів Верхньої палати польського парламенту, щоб ніхто не наважився порушувати суверенітет України. Щоб ніхто не наважився порушувати територіальну цілісність і право українського народу на самовизначення" , - наголосив Гродзький.