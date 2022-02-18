Опубліковано рейтинг найпопулярніших смартфонів 2022 року

Опубліковано рейтинг найпопулярніших смартфонів 2022 року
Фото: Pixabay

Компанії Samsung, Xiaomi та Apple виявилися тими виробниками, чиї девайси користуються найбільшим ажіотажем у 2022 році. Експерти GSMArena проаналізувала ситуація на ринку та презентували свіжий рейтинг найпопулярніших смартфонів за минулий тиждень, повідомляє УНІАН.

Згідно з аналізом, найбільшим попитом на сьогодні користується Samsung Galaxy S22 Ultra, який почнуть продавати в Україні з 11 березня. Загалом же пристрої цієї компанії зайняли сім з десяти місць в рейтингу.

На другій сходинці виявився звичайний Galaxy S22, а версія Plus замкнула трійку лідерів. Зовнішність молодших моделей в порівнянні з попередниками майже не змінилася, а ось Galaxy S22 Ultra виконаний в абсолютно іншому дизайні. Він вугластий і з відсіком під стилус в корпусі.

У десятку лідерів увійшли ще й такі моделі:

  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
  • Xiaomi Redmi Note 11
  • Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Apple iPhone 13 Pro Max
  • Samsung Galaxy A52s 5G
  • Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
  • Samsung Galaxy A12

Раніше було складено рейтинг найочікуваніших смартфонів цього року. З великим відривом очікувано лідирує iPhone 14. За ним слідують Samsung Galaxy S22 і бюджетний iPhone SE третього покоління.

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