Опубліковано рейтинг найпопулярніших смартфонів 2022 року
Компанії Samsung, Xiaomi та Apple виявилися тими виробниками, чиї девайси користуються найбільшим ажіотажем у 2022 році. Експерти GSMArena проаналізувала ситуація на ринку та презентували свіжий рейтинг найпопулярніших смартфонів за минулий тиждень, повідомляє УНІАН.
Згідно з аналізом, найбільшим попитом на сьогодні користується Samsung Galaxy S22 Ultra, який почнуть продавати в Україні з 11 березня. Загалом же пристрої цієї компанії зайняли сім з десяти місць в рейтингу.
На другій сходинці виявився звичайний Galaxy S22, а версія Plus замкнула трійку лідерів. Зовнішність молодших моделей в порівнянні з попередниками майже не змінилася, а ось Galaxy S22 Ultra виконаний в абсолютно іншому дизайні. Він вугластий і з відсіком під стилус в корпусі.
У десятку лідерів увійшли ще й такі моделі:
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
- Xiaomi Redmi Note 11
- Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Samsung Galaxy A52s 5G
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy A12
Раніше було складено рейтинг найочікуваніших смартфонів цього року. З великим відривом очікувано лідирує iPhone 14. За ним слідують Samsung Galaxy S22 і бюджетний iPhone SE третього покоління.