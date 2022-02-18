В Україні створили петицію щодо заборони TikTok

В Україні створили петицію стосовно заборони додатку TikTok. Нібито, він сприяє деградації суспільства, повідомляє РБК-Україна.

На момент написання новини - петицію підписали 162 людини.

Відповідно до думки автора, соціальна мережа сприяє поширенню дезінформації і в цілому негативно впливає на дітей.