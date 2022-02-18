Юрій Горбунов та Катя Осадча показали рідкісні фото старшого сина
Сьогодні син Юрія Горбунова та Каті Осадчої відзначає день народження. Івану виповнюється п'ять років, повідомляє Сьогодні.
Зіркові батьки не люблять афішувати своє особисте життя і рідко показують у Instagram дітей. Але сьогодні вони вирішили зробити виключення.
Юрій Горбунов опублікував кілька фото із сімейного архіву.
З днем народження, наш солодкий хлопчик!! Все так швидко!! Тобі сьогодні вже 5 рочків!! Так ніби тільки вчора, ти своїм гучним криком сповістив світ, про свою появу! А сьогодні - ти вже командуєш нами. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!!!! Наша любов, наша гордість!