МОЗ опублікувало новий законопроект про легалізацію марихуани

Фінальна редакція урядового законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні, оприлюднена в четвер, максимально нівелює ризики використання канабісу не за призначенням, вважає голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Минулого року парламенту не вдалося з першої спроби ухвалити закон, який дозволяє обіг конопель у медичних та наукових цілях. На жаль, дехто так і не зрозумів, що ми легалізуємо винятково медичні препарати, які вже використовуються в сусідніх європейських країнах. Законопроєкт повернули на доопрацювання" , - написав Радуцький у Facebook.

Він зазначив, що восени українське Міністерство охорони здоров’я оприлюднило новий законопроєкт, який враховує зауваження та побажання народних депутатів, у якому, зокрема, посилюється роль Національної поліції.

"НПУ погоджує видачу ліцензій на культивування, використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання та транспортування партії товару. Створюється реєстр препаратів на основі канабісу, на кожну одиницю товару має бути нанесений унікальний штрихкод. Також громадянам дозволяється ввезення на територію України медичних препаратів на основі канабісу, але виключно згідно з е-рецептом" , - наголосив нардеп.

Він уточнив, що консультації між МОЗ та МВС щодо тексту документа тривали ще кілька місяців, і тепер фінальну редакцію законопроєкту було оприлюднено у відкритому доступі.

"Основні зміни у документі стосуються посилення контролю за використанням приміщень та об'єктів, призначених для діяльності з обігу конопель. У першій редакції законопроєкту визначити вміст тетрагідроканабінолу (наркотичної складової канабісу) можна було в будь-якій лабораторії. У новій – лише в лабораторіях, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ. "Діяльність з культивування конопель з високим рівнем тетрагідроканабінолу проводиться виключно в умовах закритого ґрунту, тобто в теплицях, що гарантує вищий рівень контролю" , - написав Радуцький.

Нардеп додав, що, згідно з фінальною редакцією законопроєкту, для використання канабісу з науковою метою громадяни також мають отримати ліцензію від Нацполіції.