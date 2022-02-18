США внесли WeChat та AliExpress до списку піратських ринків

Торгове представництво США (USTR) додало платформу обміну повідомленнями WeChat та торговий онлайн-майданчик AliExpress до списку піратських ринків, які сприяють розповсюдженню підробленої продукції, повідомляє 3Dnews.

У повідомленні USTR сказано, що WeChat, що належить Tencent Holdings Ltd., та AliExpress, що належить Alibaba Group Holding Ltd., є «двома великими онлайн-ринками Китаю, які сприяють поширенню підробленої продукції».

Нагадаємо, вперше американське відомство опублікувало список піратських ринків у 2011 році з метою підвищення обізнаності громадськості та допомоги зацікавленим сторонам у захисті прав на інтелектуальну власність.

За підсумками 2021 року до списку USTR потрапили 42 онлайн-платформи та 35 фізичних ринків, які, на думку представників відомства, беруть безпосередню участь або сприяють підробленню продукції різних товарних знаків, а також порушують авторські права.

За словами Роберта Холлімана (Robert Holleyman), який курирував список піратських ринків при президентові Бараку Обамі (Barack Obama), список виявився корисним інструментом, який допоміг змусити великі компанії приділяти більше уваги боротьбі з піратством та контрафактом на своїх платформах. В даний час до списку піратських ринків включені інші китайські платформи, в тому числі один з найбільших онлайн-магазинів Піднебесної Pinduoduo, а також платформа Taobao і сервіс хмарного зберігання Baidu.