РФ проведе навчання з балістичними ракетами під керівництвом Путіна

У суботу в Росії відбудуться планові навчальні маневри за участю сил ядерної тріади. Про це, посилаючись на пресслужбу Міноборони РФ, повідомляє РИА Новости.

До ядерної тріади відносяться стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та підводні ракетоносці.

"Дев'ятнадцятого лютого під керівництвом верховного головнокомандувача ЗС Росії В.В. Путіна пройде планове вчення сил стратегічного стримування, під час якого будуть виконані пуски балістичних та крилатих ракет", - ідеться в релізі.

До заходів залучать Повітряно-космічні сили, Південний військовий округ, Ракетні війська стратегічного призначення, Північний та Чорноморський флот.

"Вчення сил стратегічного стримування було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил", - уточнюється у повідомленні.

У Збройних силах Російської Федерації продовжується комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ, у яких беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ.

Зазначається, що ті, хто вже виконав свої завдання, повертаються до частини. Марші здійснюють комбінованим способом: важку техніку везуть залізницею, інші переміщуються у складі автоколон, що супроводжуються військовою поліцією.

Крім того, ще не завершились, але вийшли на фінальний етап російсько-білоруські маневри "Союзна рішучість-2022".

У Мінську та Москві неодноразово наголошували, що навчання мають оборонний характер і після їх закінчення 20 лютого в республіці не залишиться жодного російського солдата.