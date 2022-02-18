У Польщі вирував потужний ураган: є загиблі та поранені

У четвер, 17 лютого, територією Польщі пронісся потужний ураган, наслідками якого стали троє загиблих, 19 поранених та тисячі пошкоджених будівель. Також майже 50 тисяч людей залишилися без електрики, повідомляє Обозреватель.

Державна протипожежна служба зареєструвала 13 666 актів про усунення наслідків урагану. Також повідомляється про пошкодження 3038 житлових та господарських будівель.

У Польщі пройшов потужний ураган. Джерело: Скриншот відео Twitter NEWS/INCIDENTS

Рятувальники розповіли, що люди постраждали переважно від зламаних гілок та дерев. Найсерйозніші події цього дня відбулися у Пляшевському повіті у Добжице – там вітер зламав крила вітряної турбіни завдовжки близько 30 метрів. Двоє людей загинуло внаслідок падіння крана на будівництві в Кракові та одна – через падіння дерева на автомобіль.

Також ураган викликав транспортний колапс, привівши до затримки 57 поїздів. Рятувальники продовжують усувати наслідки негоди, проте сильний вітер прогнозується на п'ятницю, 18 лютого.

Нагадаємо: ураган також призвів до масштабних руйнувань у Німеччині 17 лютого. Там шторм "Ілінія" приніс вітри швидкістю до 152 м/с. Вони валили дерева і зривали дахи, паралізованими виявилися всі види транспорту, а двоє людей загинуло.