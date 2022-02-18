Польща закупить 250 танків Abrams у США
США передадуть Польщі 250 танків Abrams у новітній версії M1A2 SEPv3. Державний департамент дав згоду на продаж цієї техніки, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомив у Twitter міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Він назвав це дуже важливою новиною для польської безпеки.
"Це надзвичайно важливе зміцнення нашої обороноздатності та один із найважливіших збройових контрактів в історії Польщі", – підкреслив міністр.
Abrams – основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.
Abrams нині є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 тонни.