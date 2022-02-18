В Азії за електричними аеротаксі вишикувалася черга з покупців

У Сінгапурі підписано контракти на закупівлю близько 200 електричних аеротаксій. Фактично Південно-Східна Азія зробила свій вибір щодо повітряного транспорту майбутнього. На думку інвесторів, це будуть екологічно чисті електрольоти з вертикальним зльотом і посадкою, повідомляє 3Dnews.

Втім, більшість проектів в області eVTOL буквально продовжують залишатися «мультфільмами», що не заважає укладати необов'язкові контракти на закупівлю сотень машин, якщо вони пройдуть етап сертифікації. Представники авіаційної галузі зазначають, що з боку проектів із декарбонізації йде такий тиск, що майбутнє авіації сподівається знайти себе у сфері ближніх перевезень на електричні аеротаксі.

Аероткакси на сучасному рівні розвитку та в найближче десятиліття не зможуть літати далі, ніж на 250 км. Тому перельоти на eVTOL-транспорті – це маршрути з бізнес-центрів до аеропортів, туристичні маршрути, ближні міжміські польоти та польоти в межах міст з інтенсивним автомобільним рухом, що в Південно-Східній Азії часто є нормою. Також пересування повітрям у цьому регіоні сприяє велика кількість островів і водних перешкод. Аеротаксі заощаджуватимуть пасажирам чимало часу.

На авіасалоні у Сінгапурі звичайними літаками майже ніхто не цікавився. Угод було дуже мало. При цьому компанія AirAsia уклала необов'язковий договір на оренду у компанії Avolon Holdings понад 100 аеротаксів британської компанії Vertical Aerospace. Компанія Avolon Holdings займається надання літаків у лізинг та охоче включила до переліку свого парку майбутні електричні аеротаксі. У портфелі потенційних закупівель Avolon близько 500 машин Vertical Aerospace, якщо вони зможуть пройти сертифікацію через 2-4 роки, як планується.

Окремо підрозділ бразильського авіаційного конгломерату Embraer SA – компанія Eve Urban Air Mobility – та австралійський оператор вертольотів Microflite оголосили про замовлення до 40 електричних літаків вертикального зльоту та посадки з метою початку операцій в Австралії у 2026 році. Компанія Eve також уклала угоду на постачання до 50 eVTOL з компаніями Aviair та HeliSpirit, які обслуговують деякі з найпопулярніших туристичних маршрутів у Західній Австралії. Це теж не перша угода такого роду. Аеротаксі вимагатимуть менше витрат на експлуатацію, ремонт та обслуговування, що приваблює операторів гелікоптерів.

Зображення: Eve Urban Air Mobility

«Декарбонізація – це найбільша світова проблема, з якою ми стикаємося як покоління, а декарбонізація авіації – це найбільша можливість, яка є у нас в авіаційній галузі, – сказав Домнал Слеттері (Domhnal Slattery), головний виконавчий директор компанії Avolon. — Електрифікація літаків є першим і важливим кроком на цьому шляху».

Згідно з новим дослідженням Rolls-Royce Holdings і Roland Berger, до 2050 року в експлуатації буде перебувати 82 500 пасажирських аеротаксі. На Азіатсько-Тихоокеанський регіон припадатиме 51% світового ринку. Черга за новим видом транспорту вже вишикувалася. Інше питання — чи вони злетять? Дуже багато питань до надійності та технічної відповідності.