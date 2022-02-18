Військові США призупинили контракт з АвтоКрАЗом

Контракт на постачання українських вантажівок "КрАЗ" для американських військових було призупинено. За словами генерального директора компанії "АвтоКрАЗ" Романа Черняка, на домовленості українського підприємства з Пентагоном вплинуло рішення США вивести війська з Афганістану.﻿, повідомляє Обозреватель.

Нагадаємо, що компанія "АвтоКрАЗ" уклала трирічний контракт на постачання великовантажної автомобільної техніки "КрАЗ" та запасних частин для потреб Командування з організації підрядних робіт Армії США.

Партію машин складала техніка з колісною формулою 4х4, включаючи бортові автомобілі та шасі, а також автоцистерни для транспортування води та палива. Замовником виступила компанія US21 Inc. з Фейрфаксу (штат Вірджинія), яка регулярно здійснює постачання для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США.

Партію машин складала техніка з колісною формулою 4х4. Джерело: АвтоКрАЗ

Проте, постача вантажівок армії США – не єдиний зовнішній контракт "АвтоКрАЗу". У серпні 2021 року стало відомо, що шасі "КрАЗ-6322" прямують до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення.

Шасси "КрАЗ-6322". Джерело: АвтоКрАЗ

Також слід зазначити, що сучасні автомобілі "КрАЗ" служать в арміях 36 країн світу, серед яких ВС України, Грузії, Іраку, Єгипту, Індії, Ємену, Анголи, Нігерії. Вони перевозять особовий склад військових підрозділів і різні вантажі, транспортують артилерійські системи та причепи повною масою від 12 до 75 тонн, використовуються у складі комплексів радіоелектронної боротьби, а також у якості транспортної бази різних бойових систем.