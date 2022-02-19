Названі поради, що допомагають пережити переведення годинника без стресу

У 2022 переведення годинників на літній час відбудеться 27 березня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3 ночі. Згідно з документом Кабінету Міністрів України №509 від 1996 року, перехід на літній час називають "скасуванням зимового часу в Україні", повідомляє УНІАН.

Досить довго виникають суперечки через те, чи потрібно взагалі переводити час, адже це сильно впливає на біоритми людини. Далі найважливіші і дієві поради про те, як підготувати свій організм до переведення годинників і перейти на новий графік без сильного стресу.

Як переведення годинників впливає на організм

Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що в тих країнах, де є сезонне переведення годинників, близько 45% жителів страждають від безсоння. Крім того, після переходу на літній або зимовий час кількість звернень в "швидку" збільшується на 10-12%.

В Україні такої статистики немає, однак, згідно зі спостереженнями, в період переведення часу все ж зростає кількість скарг, в основному, на серцево-судинні розлади.

В першу чергу, різка зміна графіка впливає і на секрецію таких гормонів, як кортизол і мелатонін. Через це можуть бути такі проблеми:

порушення сну - сонливість або безсоння;

відсутність апетиту;

схильність до стресових ситуацій;

схильність до застуд.

Це основні ознаки того, що ваш організм знаходиться в стресі через переведення годинників. Можуть бути й інші розлади у вигляді складності прокинутися вранці або швидкої стомлюваності протягом дня.

Як підготується до переходу на літній час

Стрес через зміну часу виникає тому, що організм повинен різко перебудуватися. Адже якщо людина весь час прокидається о 7 ранку, а тут стрілки перевели на годину вперед, і вона повиннна так само прокидатися о 7, то за його біологічним годинником буде не 7, а 6 ранку. Є ряд заходів, яких варто вжити заздалегідь, щоб вирівняти збій біологічних ритмів.

Лягати спати раніше

Не варто відразу намагатися перебудувати себе на серйозні зміни. Досить за тиждень до переведення годинників почати лягати на 15-20 хвилин раніше, а за пару днів до переходу на літній час йти спати ще на стільки ж раніше. Отже, вранці графік пробудження також посунути на аналогічний час.

Не їсти на вечерю вуглеводи

Борошняні та солодкі продукти на вечерю - не дуже хороше рішення, оскільки до ранку це може обернутися так званим "вуглеводним похміллям". Вся справа в тому, що процес перетравлення таких вуглеводів досить складний, і вночі організм не зможе повністю розслабитися. Перевантаженому адаптацією організму доведеться ще витрачати сили на боротьбу з наслідками цукрової інтоксикації.

Засипати в тиші

Згадайте, як часто ви засинаєте, включаючи собі відео або музику на фоні. Це згубно позначається на організмі і самопочутті, адже мозок все ще продовжує сприймати інформацію. Щоб прибрати це джерело стресу для організму, постарайтеся забезпечити тишу і зменшити освітлення в спальні.

Для цього вимикайте телевізор, смартфон, годинник та інші девайси за 30 хвилин до сну або взагалі приберіть їх із зони комфорту. Ця порада, до речі, актуальна не тільки під час адаптації організму до сезонного переведення годинників.

Ранок починати зі світла

Зранку організм людини повинен перебудуватися з темряви на світло. Для цього потрібно обов'язково відкрити штори або включити світло в кімнаті, поки збираєтеся. Також можна включити ритмічну музику, а в ідеалі ще й вийти на невелику прогулянку на вулицю, щоб насититися сонячною енергією.

Це сприяє виробленню дофаміну — так званого гормону задоволення, а також серотоніну, з якого організм потім синтезує мелатонін - гормон, що сприяє продуктивному сну.

Підтримати імунітет

Імунна система після зими досить ослаблена, тому організм відчуває навантаження навіть без переведення годинників. Отже, потрібно себе якось підживлювати. Це може бути курс вітамінів, але тільки після консультації з лікарем.

Найпростіше в даній ситуації - нормалізувати свій раціон. Якщо немає проблем з шлунково-кишковим трактом, то досить просто збалансовано харчуватися, додати побільше фруктів і виключити фастфуд.